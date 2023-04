Resultados distintos nos dois jogos que marcaram o encerramento da 28.ª jornada da Liga Italiana.

O Sassuolo recebeu e empatou com o Torino a uma bola. Pinamonti abriu o marcador aos 36m para a equipa da casa, mas aos 66m, Sanabria fez o empate para a formação de Turim.

No jogo anterior, cujo início foi adiado devido a um incêndio no balneário da equipa da casa, o Empoli venceu na receção ao Lecce, por 1-0, com Francesco Caputo a fazer o único golo da partida de grande penalidade.

Resultados e classificação da Liga Italiana