Rafael Leão até foi o primeiro jogador a marcar ao Inter Milão nesta edição da Serie A, mas o avançado português não terá motivos para recordar com satisfação o jogo grande da 4.ª jornada do campeonato italiano.

O Milan, que até à entrada desta ronda dividia a liderança com o Inter (percursos 100 por cento vitoriosos), perdeu por expressivos 5-1 com os nerazzurri.

Mkhitaryan fez o 1-0 aos 5 minutos e Marcus Thuram dobrou a vantagem do Inter aos 38 minutos.

Aos 57 minutos, Leão reduziu para o Milan, dando a sensação de que o jogo estava relançado.

Só que os últimos 25 minutos foram um pesadelo para os rossoneri. Mkhitaryan bisou aos 69 minutos, Çalhanoglou fez o 4-1 na conversão de um penálti aos 79m e Frattesi fez o 5-1 final já em tempo de compensação.

O Inter é agora líder isolado da Serie A com 12 pontos, mais dois do que a Juventus (que venceu a Lazio já neste sábado) e três do que o Milan.