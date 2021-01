A Roma, de Paulo Fonseca, venceu esta tarde no terreno do Crotone, por 3-1, em jogo da 16.ª jornada da Serie A italiana.

Borja Mayoral, aos oito e 29 minutos, e Mkhitaryan, de penálti, aos 35 minutos, resolveram a partida para a equipa do técnico português logo na primeira parte.

No segundo tempo, o Crotone, que contou com Pedro Pereira no onze inicial, reduziu para 3-1 à entrada para os últimos 20 minutos, por intermédio de Golemic.

Com este resultado, a Roma sobe à condição ao terceiro lugar da tabela classificativa, com menos três pontos do que o Inter de Milão, que foi surpreendido na visita à casa da Sampdoria (derrota por 2-1).

Com Adrien Silva na equipa inicial, a formação orientada por Claudio Ranieri construiu uma vantagem de dois golos ainda no primeiro tempo, fruto dos golos de Candreva, aos 23 minutos, de penálti, e de Keita, aos 38. Antes, aos 12 minutos, Alex Sanchéz havia falhado um castigo máximo a favor do Inter.

O máximo que os nerazzurri conseguiram fazer foi reduzir na etapa complementar, por intermédio de Stefan de Vrij, a 25 minutos dos 90.

Em Bérgamo, o Parma de Bruno Alves perdeu por 3-0 frente à Atalanta: Luis Muriel, Duvan Zapata e Robin Gosens fizeram os golos do conjunto de Gasperini.

Já o Hellas Verona, de Miguel Veloso, empatou (1-1) em Turim, frente ao Torino. Dimarco adiantou a formação visitante aos 67 minutos, Bremer deixou tudo empatado a seis minutos dos 90.

Nos outros jogos da tarde, o Benevento venceu em casa do Cagliari (2-1), Bolonha e Udinese empataram a duas bolas, a Lazio triunfou na receção à Fiorentina (2-1) e o Sassuolo bateu o Génova, também por 2-1.