Com a dupla Lukaku-Lautaro em grande, o Inter de Milão goleou esta noite o Benevento (4-0), em jogo da 20.ª jornada da Serie A.

No Giuseppe Meazza, os nerazzurri ganharam vantagem logo aos sete minutos, fruto de um autogolo de Improta.

No segundo tempo, aos 57 minutos, Lautaro Martínez fez o 2-0 e dez minutos depois assistiu Lukaku para o terceiro da equipa orientada por Antonio Conte.

A 12 minutos dos 90, o poderoso avançado belga bisou e fez o 4-0 final, após passe de Alexis Sanchéz.

Com este resultado, o Inter segue no segundo lugar da tabela classificativa, a dois pontos do líder e rival Milan. Já o Benevento é 12.º, com 22 pontos.