Fortemente contestado nas últimas semanas, Paulo Fonseca respondeu aos críticos este domingo à noite e guiou a «sua» Roma a uma vitória (3-1) na receção ao Hellas Verona, em jogo da 20.ª jornada da Serie A.

A formação da capital italiana não quis esperar e resolveu a partida na primeira meia-hora: Mancini abriu o marcador aos 20 minutos, Mkhitaryan fez o segundo dois minutos depois e Borja Mayoral fez o 3-0 à passagem da meia-hora.

A formação visitante, que ainda não pôde contar com o lesionado Miguel Veloso, conseguiu reduzir na segunda parte, mas só isso. Ebrima Colley foi o autor do 3-1 aos 62 minutos.

Com este resultado, a Roma assume o terceiro lugar do campeonato italiano, com mais um ponto do que a Juventus, mas também mais um jogo. O Verona, por seu turno, é nono, com 30 pontos.