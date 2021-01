O Nápoles subiu este domingo ao quarto lugar da Serie A, que dá acesso à Liga dos Campeões, ao triunfar na receção ao Parma, por 2-0.

Com Mário Rui no onze inicial (Bruno Alves não foi opção na formação visitante), os napolitanos adiantaram-se no marcador aos 32 minutos, por Elmas. Na segunda parte, a oito minutos dos 90, Matteo Politano fez o 2-0 final.

Os dois golos do Nápoles:

Com este resultado, e decorridas 20 jornadas, o Nápoles está no quarto lugar da tabela classificativa (ver aqui), com os mesmos 37 pontos da Roma de Paulo Fonseca. Já o Parma está na penúltima posição, com 13 pontos.