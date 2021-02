Cristiano Ronaldo marcou, mas a Juventus voltou a marcar passo na Serie A, ao empatar (1-1) em casa do Hellas Verona, em jogo da 24.ª jornada.

O avançado foi titular nos bianconeri, mas protagonizou uma primeira parte tímida, assim como a sua equipa. CR7 tentou o golo três vezes nos primeiros 45 minutos, mas nunca conseguiu incomodar verdadeiramente a baliza adversário.

Do outro lado, no entanto, não foi preciso esperar muito para Szczesny viver o primeiro calafrio: Faraoni antecipou-se a toda a gente e cabeceou ao poste da baliza da equipa de Pirlo. Mas também foi só isso até ao intervalo.

Na segunda parte, Miguel Veloso foi lançado na formação da casa, mas não pode dizer-se que tenha dado sorte ao Hellas.

Porquê? Porque Cristiano Ronaldo demorou quatro minutos a picar o ponto. O internacional português respondeu da melhor maneira à diagonal de Chiesa e rematou de primeira após o passe do italiano, batendo Silvestri.

O golo de Ronaldo:

A Juve alcançou a tão desejada vantagem, mas depois deixou-se «dormir no pedaço». A exibição continuou cinzenta, o Hellas foi acreditando e chegou ao empate. Desta vez, Veloso deu sorte.

O médio formado no Sporting quebrou a defensiva bianconera com um belo passe entrelinhas, Lazovic cruzou para Barak e o checo, nas costas de Alex Sandro, cabeceou sem hipóteses para Szczesny.

Com cerca de 15 minutos para jogar, foi o Hellas a continuar por cima da partida e Lazovic esteve perto da reviravolta a quatro minutos dos 90. Desta vez, porém, Szczesny conseguiu evitar males maiores.

Contas feitas, a Juventus volta a marcar no campeonato italiano e pode ficar a sete pontos do líder Inter de Milão (ver aqui a classificação), agora com os mesmos jogos dos nerazzurri. O Verona é nono, com 35 pontos.