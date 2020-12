Com Bruno Alves a capitão, o Parma perdeu esta tarde/noite no terreno do Crotone, por 2-1, em jogo da 14.ª jornada da Serie A.

Junior Messias, com um bis, foi o destaque da equipa da casa: o avançado brasileiro marcou aos 24 e 44 minutos.

O máximo que o Parma conseguiu foi reduzir, aos 57 minutos, por Juraj Kucka.

As duas equipas estão separadas por três pontos na tabela classificativa: o Parma tem 12, mais três do que o Crotone, que é antepenúltimo.