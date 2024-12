Em duelo entre o quinto e o sexto classificado da Série A, as contas podiam alterar-se na luta pelos lugares europeus mas Juventus e Fiorentina empataram 2-2 e continuaram da mesma forma no último jogo de 2024.

Logo a abrir, o jogo esteve suspenso durante alguns minutos e o motivo prendeu-se com insultos racistas vindos da bancada visando Dusan Vlahovic. O árbitro acabou por chamar ambos os capitães e informar a decisão de suspender o jogo. Recorde-se que o sérvio trocou precisamente a Fiorentina pela Juventus em janeiro de 2022 e a decisão nunca foi bem aceite pelos adeptos do clube «viola».

Ora, a jogar em casa, a Juventus adiantou-se no marcador à passagem do minuto 20, quando o médio francês agarrou a bola perto do meio-campo e só parou quando a colocou no fundo das redes. Assim, Thuram assinou o primeiro golo pelo clube de Turim, onde o pai também jogou.

Apesar do bom começo dos anfitriões, a Fiorentina voltou à discussão do resultado ainda no primeiro tempo quando, aos 38, Moise Kean fez o empate na partida, e pediu desculpa aos adeptos da casa, uma vez que já jogou pela Juventus.

Já na segunda parte, Thuram mostrou que não estava satisfeito apenas com a estreia a marcar e quis repetir o feito, tendo-o conseguido mesmo nos primeiros minutos de abertura do segundo tempo. Ao contrário do primeiro golo, este surgiu dentro da grande área com o francês a receber e a atirar a contar para o golo da vantagem.

Vantagem essa que foi desfeita nos últimos suspiros com os visitantes a conseguirem um ponto em Turim, quando Sotil, aos 87, fez o golo do empate e estragou a festa à Juventus, que se preparava para celebrar a passagem a 2025 no quinto lugar.

Com este resultado, a classificação mantém-se e a Fiorentina segue no quinto lugar, com a Juventus a surgir logo atrás, na sexta posição. A equipa de Thiago Motta, apesar do empate, somou o 13.º jogo consecutivo sem perder.