Álvaro Morata conhece bem de perto Cristiano Ronaldo. O espanhol partilhou balneário com o cinco vezes Bola de Ouro no Real Madrid e, agora, na Juventus.

Em entrevista à Radio Marca, Morata falou da relação de amizade que tem com o jogador português e contou um lado mais particular do jogador de 36 anos.

«A nossa relação foi sempre muito boa, até mesmo em Madrid, onde a diferença de idades se notava mais. Recordo-me que uma vez, durante a pré-época, ofereceu-me um smartphone. Tratava-me muito bem», revelou o internacional espanhol.

«Falamos sobre tudo. Ele é muito culto, conta muitas anedotas. No último jantar de equipa que tivemos, conversámos sobre alimentação e nutrição e ele perguntou-nos quanto tempo é que cada pessoa pode ficar sem comer. Ninguém sabia, mas ele sim. Surpreendeu-nos. Ele gosta muito de ler e de se informar», completou o jogador de 28 anos.

Esta época, Álvaro Morata participou em 44 jogos pela Vecchia Signora, apontando 20 golos.