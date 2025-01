A Roma rejuvenesce com Claudio Ranieiri no banco e isso ficou bem patente no «derby della capitale» com a Lazio, para a 19.ª jornada da Serie A, que teve pressa em resolver.

Aos 18 minutos, os «giallorossi» já venciam por 2-0, numa contagem iniciada com um golaço de Pellegrini, que Alexis Saelemaekers ampliou, num ataque rápido iniciado no seu guarda-redes, Svilar.

O ex-Benfica foi uma das figuras do dérbi, impedindo a aproximação da Lazio no marcador com algumas intervenções importantes.

Os «biancocelesti», em luta acesa pelos primeiros lugares da tabela, intensificaram a pressão após o intervalo e tiveram no português Nuno Tavares um dos elementos em maior destaque, tomando de assalto o flanco esquerdo. Ao minuto 79, ficou muito perto de marcar, mas rematou ao lado.

Os ânimos aqueceram no tempo de compensação, com elementos das duas equipas a travarem-se de razões junto ao banco da Roma. A «fava» saiu a Taty Castellanos, avançado da Lazio, o único a ser expulso.

A Roma, que travou o AC Milan na ronda anterior (1-1), jogo que precipitou a saída de Paulo Fonseca do comando técnico dos «rossoneri», somou o terceiro encontro consecutivo sem perder na Serie A, subindo ao 10.º lugar. Já a Lazio, que é quarta classificada, pode ser apanhada pela Juventus, que defronta a Atalanta apenas a 14 de janeiro.

Ainda neste domingo, o Monza, com Pedro Pereira e Dany Mota no onze inicial, perdeu em casa com o Cagliari (1-2), enquanto os jogos Torino-Parma e Lecce-Génova terminaram sem golos. O avançado português Vitinha foi titular no Génova.