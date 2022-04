A embaixada do Bahrain no Reino Unido confirmou esta segunda-feira que um fundo de investimento daquele país está em negociações exclusivas com o grupo Elliot Management para comprar o Milan.

Numa publicação na rede social Twitter, o organismo informa que a Investcorp pretende investir 1,1 bilhões de dólares (cerca de mil milhões de euros) na compra do clube italiano. De acordo com a Gazzetta dello Sport, o prazo de resposta quanto a esta oferta é de duas semanas.

Na mesma nota, comunicam que o fundo tem investimentos a nível global, com um total de 42 bilhões de ativos em todo o mundo.

O Milan lidera a Serie A, com 71 pontos, mais dois do que o Inter, que segue no segundo posto, mas com um jogo ainda por disputar. O emblema rossonero foi campeão italiano pela última vez em 2010/11.