Dany Mota voltou à ação pelo Monza, recuperado de uma lesão muscular no glúteo, e evidenciou-se na receção à Roma (1-1). Na tarde deste domingo, na sétima jornada da Serie A, o ala Pedro Pereira foi titular entre os anfitriões.

Na Roma, o croata Juric não conta com os lesionados Dybala, Hummels e Saelemaekers.

Num encontro dominado pelos visitantes, o ucraniano Dovbyk inaugurou o marcador aos 61 minutos.

Na resposta, Dany Mota assinou o segundo golo na Liga, depois de forçar o empate na receção ao Inter Milão. Estavam decorridos 70 minutos e o português estava em campo há sete.

Dany Mota è il Panini Player of the match di #MonzaRoma! 🏆 pic.twitter.com/jUM2j5SQ0f — Lega Serie A (@SerieA) October 6, 2024

Desta forma, o Monza é 19.º, e penúltimo, com quatro pontos, em igualdade com o Venezia (20.º). Assim, a linha de água está a um ponto, onde permanecem Génova e Lecce. Aquando do regresso da Serie A, Dany Mota e Pedro Pereira visitarão o Hellas Verona (11.º), a 21 de outubro.

Quanto à Roma, é nona, com 10 pontos, e desperdiçou a oportunidade de subir até ao sexto posto. Segue-se a receção ao Inter (2.º), a 20 de outubro.