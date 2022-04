O Nápoles perdeu este domingo diante da Fiorentina por 3-2 e arrisca-se a perder terreno nas contas pelo título da Serie A.

Com Mário Rui a titular, a equipa da casa viu-se a perder aos 29 minutos, graças a um golo de Nico Gonzalez.

Luciano Spalletti lançou Dries Mertens já no segundo tempo e o belga apontou o golo da igualdade (58m) dois minutos depois de ter entrado. Mas, do outro lado, aconteceu o mesmo. Jonathan Ikoné entrou aos 65 minutos e marcou logo de seguida (66m).

Numa jogada individual de belo recorte, o atacante Arthur Cabral dilatou a vantagem favorável ao conjunto de Florença (72m). Já na reta final, Victor Osimhen ainda reduziu (84m).

Com esta derrota, o Nápoles mantém o terceiro posto, com 66 pontos, os mesmos do segundo, o Inter e menos um do que o líder Milan. Contudo, as duas equipas de Milão ainda têm um jogo por disputar.

A Fiorentina beneficiou da derrota da Atalanta para subir ao sétimo lugar, com 53 pontos, apenas menos um do que a Roma, de José Mourinho.

A jogar fora, o conjunto de Bérgamo perdeu por 2-1.

Hamed Junior Traoré bisou (24m e 61m), enquanto Muriel ainda reduziu para a Atalanta já em tempo de compensação (90+2m).

Também na tarde deste domingo, no duelo entre Nani e Beto, foi o ponta de lança quem saiu a sorrir.

A Udinese foi ao terreno do Veneza vencer por 2-1, tendo garantido o triunfo já nos descontos. Deulofeu abriu o marcador de penálti (35m), mas Thomas Henry reduziu para os homens da casa aos 86 minutos. Cumpria-se o terceiro minuto da compensação quando Rodrigo Becão apontou o golo que valeu os três pontos à Udine.

Nani foi lançado para o último quarto de hora e Beto cumpriu os 90 minutos. A Udinese é 12.ª classificada da Serie A, enquanto o Veneza ocupa o 18.º lugar e último abaixo da linha de água.