Depois da vitória em casa da Lazio, o Nápoles somava quatro triunfos consecutivos e precisava de continuar no caminho das vitórias para manter a pressão sobre os lugares cimeiros da Liga Italiana. Contudo, o Hellas Verona, apesar de ser o antepenúltimo classificado, jogou como «equipa grande» na deslocação ao terreno do atual campeão italiano.

Ao minuto 27, o Nápoles perdia por 2-0, com golos de Martin Frese (16m) e Gift Orban (27m), este último marcou de grande penalidade.

Na segunda parte, e mais ao estilo da equipa comandada por Antonio Conte, o Nápoles reduziu a desvantagem com golo do «suspeito do costume», Scott McTominay. Ao minuto 72, o Nápoles podia ter chegado ao empate através de dois antigos jogadores do Manchester United, não fosse o golo de Rasmus Hojlund anulado por mão na bola do avançado dinamarquês. A igualdade na partida acabou mesmo por chegar ao minuto 82 quando o capitão Di Lorenzo fez o 2-2, resultado que não se alterou até ao final do jogo.

O Nápoles ocupa o terceiro lugar e, caso o Inter de Milão e o Milan vençam os seus jogos, a equipa napolitana vê os lugares cimeiros mais longe, podendo ficar a quatro pontos da liderança e a três da equipa de Rafael Leão.

Atalanta vence por 2-0

Na deslocação ao reduto do Bolonha, a Atalanta não desperdiçou a oportunidade de ultrapassar a equipa da casa na tabela classificativa e venceu por 2-0.

Na primeira parte da partida, a equipa visitante foi «dona e senhora» do jogo, contando com sete remates, dos quais dois foram enquadrados. Já o Bolonha, não foi capaz de criar perigo, uma vez que não fez nenhum remate à baliza defendida por Carnesecchi.

Desta feita, a Atalanta chegou ao golo através de Nikola Krstovic, que abriu o marcador ao minuto 37, resultado que se manteve até ao intervalo. Na segunda parte, o papel inverteu-se e o Bolonha foi mais rematador, contudo a pontaria continuou desafinada. A Atalanta, com apenas três remates nos segundos 45 minutos, chegou ao 2-0 por meio, novamente, de Nikola Krstovic, que bisou na partida.

Com este resultado, a Atalanta sobe ao sétimo lugar e está a cinco pontos dos lugares europeus, enquanto o Bolonha ocupa a oitava posição e vê-se ultrapassado, precisamente, pela Atalanta.