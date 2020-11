Os jogadores e treinadores da Serie A de Itália apresentaram-se neste fim-de-semana com marcas vermelhas pintadas no rosto, unindo-se contra a violência doméstica, sob o lema «um vermelho à violência».



A iniciativa não se limitou a jogadores e treinadores italianos, naturalmente, sendo possível ver a marca em nomes como Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic ou Paulo Fonseca, treinador da AS Roma.



«O fenómeno da violência contra as mulheres está a atingir níveis cada vez mais dramáticos e inaceitáveis. Graças a esta iniciativa, conseguimos, nos últimos anos, sensibilizar muitas pessoas sobre este drama», explicou o presidente da Serie A, Paolo Dal Pino.



Veja as imagens na galeria associada a este artigo.