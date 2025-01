No final do jogo entre o AC Milan e a Juventus, para as meias-finais da Supertaça italiana de futebol, Sérgio Conceição, em estreia pelos «rossoneri», abraçou o filho, Francisco Conceição, que falhou a partida após se ter lesionado durante o aquecimento.

Nem a Serie A passou ao lado do momento, partilhando-o nas suas páginas oficiais. A legenda diz tudo. Um momento entre pai e filho, com muita emoção.

O AC Milan saiu vencedor do «clássico» com a Juventus (2-1) e vai defrontar o vizinho e rival Inter, na final da Supertaça italiana. O encontro está agendado para a próxima segunda-feira (19 horas), em Riade, capital da Arábia Saudita.