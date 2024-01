A Udinese do defesa João Ferreira voltou a escorregar no campeonato, na tarde deste sábado, desta feita no terreno da Atalanta. O emblema de Bérgamo triunfou por 2-0, graças aos golos de Miranchuck e Scamacca, aos 33 e 45+1m, respetivamente.

Minutos fatais para Ferreira e companhia, que não encontraram alternativas para voltar à discussão do encontro. O central português – com formação no Benfica e passagens pelo Vitória de Guimarães e Rio Ave – esteve em campo os 90 minutos.

O desaire agudiza a crise da Udinese, que não vence há quatro partidas para a Serie A. Assim, os «bianconeri» permanecem na fronteira com a zona de despromoção, ocupando o 16.º lugar, com 18 pontos.

Quanto à Atalanta, a turma de Gasperini ascendeu ao quarto lugar, com 36 pontos, guardando uma partida de atraso. Na próxima jornada, os «orobici» recebem a Lazio, uma das rivais diretas nesta edição da Liga.