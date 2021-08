O médio Marko Grujic está fora dos próximos jogos da seleção da Sérvia. O jogador do FC Porto foi dispensado do estágio da seleção devido a uma lesão contraída, disse o selecionador sérvio Dragan Stojkovic em conferência de imprensa.

«Três jogadores já estão fora da equipa, o Grujić, o Petković e o Spajić. Eles deixaram o estágio ontem [segunda-feira]. São lesões que não podem ser tratadas nestes três jogos», disse Stojkovic.

Grujic ainda não cumpriu qualquer minuto com a camisola dos «dragões» nesta temporada. Agora dispensado da seleção, fica ainda de fora dos dois encontros com o Luxemburgo e do último jogo frente à Irlanda.