OFICIAL: Dejan Stankovic é o novo treinador do Estrela Vermelha
Técnico de 47 anos regressa ao clube que orientou entre 2019/20 e o início de 2022/23
O Estrela Vermelha oficializou o regresso de Dejan Stankovic ao comando técnico da equipa principal.
Através das redes sociais e em comunicado, o clube sérvio confirmou a chegada do treinador de 47 anos, que passou pelo clube (no mesmo cargo) entre as temporadas de 2019/20 e 2021/22.
No currículo tem três campeonatos e duas Taças da Sérvia, todos conquistados enquanto técnico do Estrela Vermelha. Após uma passagem de pouco mais de dois anos pelo Spartak Moscovo (Rússia), Stankovic regressa ao clube que o lançou para o futebol, desta vez como jogador.
Assista ao vídeo de apresentação do técnico:
