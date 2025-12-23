O Estrela Vermelha oficializou o regresso de Dejan Stankovic ao comando técnico da equipa principal.

Através das redes sociais e em comunicado, o clube sérvio confirmou a chegada do treinador de 47 anos, que passou pelo clube (no mesmo cargo) entre as temporadas de 2019/20 e 2021/22.

No currículo tem três campeonatos e duas Taças da Sérvia, todos conquistados enquanto técnico do Estrela Vermelha. Após uma passagem de pouco mais de dois anos pelo Spartak Moscovo (Rússia), Stankovic regressa ao clube que o lançou para o futebol, desta vez como jogador.

Assista ao vídeo de apresentação do técnico: