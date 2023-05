Marko Grujic, médio do FC Porto, e Uros Racic, jogador do Sp. Braga, integram a convocatória da seleção Sérvia para os jogos de junho, frente a Jordânia e Bulgária.

A dupla faz parte dos 30 eleitos do selecionador Dragan Stojkovic, numa lista que não conta com Mitrovic, avançado do Fulham que é uma das estrelas desta equipa.

Grujic e Racic, refira-se, vão estar frente a frente no próximo domingo, na final da Taça de Portugal.

A Sérvia defronta a Jordânia no dia 16 de junho, num particular, e mede forças com a Bulgária quatro dias depois, numa partida da qualificação para o Euro 2024.