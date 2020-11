Escócia e Eslováquia qualificaram-se para o Europeu de 2020, nos últimos dois bilhetes que restavam, depois de a Macedónia do Norte e a Hungria, adversária de Portugal, terem resolvido mais cedo os jogos frente a Geórgia e Islândia.

A Escócia venceu a Sérvia (1-1, 5-4 após penáltis) e a Eslováquia ganhou à Irlanda do Norte (2-1) no play-off.

Em Belgrado, os escoceses começaram a vencer por 1-0, graças a um golo de Ryan Christie, aos 52 minutos. Luka Jovic, antigo avançado do Benfica, empatou aos 90 e levou a partida para prolongamento. Aí, não houve golos e a decisão prosseguiu para as grandes penalidades.

Venceu a Escócia e qualificou-se para o Europeu. Fica no Grupo D, com Inglaterra, Croácia e República Checa.

Em Belfast, começou igualmente a equipa visitante a vencer com um golo de Juraj Kucka, aos 17 minutos. O 1-1 chegou com um autogolo de Milan Skriniar, aos 87 minutos.

No tempo extra, aos 110 minutos, Michael Duris aproveitou uma má abordagem de Jonny Evans para bater o guarda-redes Peacock-Farrell pela segunda vez e, assim, colocar a seleção eslovaca no Campeonato da Europa, no qual irá defrontar Polónia, Espanha e Suécia.