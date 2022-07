As relações entre a Sérvia e o Kosovo passam este domingo por um novo momento de grande tensão, tendo já ocorrido confrontos na fronteira entre os dois países. Depois disso, alguns sérvios residentes no Kosovo bloquearam as estradas que levam aos postos fronteiriços de Jarinja e de Brnjak com recurso a camiões.

A informação foi confirmada pela Polícia do Kosovo, que fala em revolta popular.

Em Belgrado, o presidente Aleksandar Vucic acusou o Kosovo de querer «atacar a Sérvia à meia-noite», e pediu à população sérvia para permanecer calma e «não dar razões aos albaneses para dispararem sobre a multidão».

Na base da revolta popular estão duas posições do governo kosovar, que obriga todos as pessoas que entrarem no Kosovo com cartões de identidade emitidos pela Sérvia a substituí-los por uma declaração, válida por três meses, que servirá como documento pessoal. Também as matrículas emitidas na Sérvia deixarão de ser legais, tendo os donos das viaturas abrangidas voltar a registá-las até ao dia 30 de setembro.

O governo kosovar, liderado pelo primeiro-ministro Albin Kurti, justifica esta medida com a reciprocidade, dado que a Sérvia apresenta estes mesmos requerimentos para os cidadãos do Kosovo, país que não reconhece.