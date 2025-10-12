Na sequência da derrota caseira ante a Albânia, Dragan Stojkovic apresentou a demissão do cargo de selecionador.

«Eu sou o maior culpado, não culpem os jogadores. A responsabilidade é minha. Não faz sentido viajar para o jogo em Andorra. Apresentei minha demissão», disse na noite deste sábado, em conferência de imprensa.

O sérvio de 60 anos estava no cargo desde 2021, conduzindo a seleção ao Mundial 2022 e ao Euro 2024. Contudo, o Mundial 2026 está mais complicado, uma vez que a Sérvia é terceira no Grupo K, com sete pontos, a quatro da Albânia (2.ª), que leva um jogo a mais. Segue-se a visita a Andorra na terça-feira (19h45).

De acordo com a imprensa sérvia, Veljo Paunovic – esta semana despedido do Oviedo – é o homem que se segue.