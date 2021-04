O Benfica voltou a ser o clube português que mais pagou em comissões a empresários.

Segundo o documento anual divulgado pela Federação Portuguesa de Futebol referente a intermediários e transações, a SAD encarnada gastou 20,3 milhões de euros em serviços de intermediação em negócios referentes a transferências ou renovações contratuais.

Atrás do Benfica surge o FC Porto, com 15,4 milhões de euros pagos. Segue-se o Sp. Braga com 9,9 milhões de euros e só depois o Sporting, com um encargo de 8,5 milhões de euros em serviços de intermediação.

No caso dos chamados três grandes, os valores pagos, que abrangem o período da pandemia, são mais baixos do que os reportados no documento referente ao período homólogo de 2019/20, quando o Benfica apresentou valores de 34,3 milhões de euros, o FC Porto de 23,7 milhões e o Sporting de 16 milhões. Em sentido inverso, a SAD do Sp. Braga (3,3 no ano passado) triplicou as comissões pagas.

Entre as sociedades da Liga com comissões contratualizadas, a do Moreirense foi a que pagou menos: 38.750 euros. Os valores pagos pela SAD do Portimonense não constam do documento.

Veja a tabela com os valores pagos por sociedades e clubes: