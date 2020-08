Francisco Benitez anunciou esta segunda-feira que é candidato às eleições do Benfica, agendadas para outubro.

O empresário de 56 anos é o rosto da candidatura «Servir o Benfica», que terá João Pinheiro como candidato à Mesa da Assembleia Geral e Nuno Leite para o Conselho Fiscal.

«Este movimento participa regularmente quer nos estádios, quer nos pavilhões, quer nas assembleias gerais e é natural que nesta altura queiramos participar na vida do clube. E a vida do clube nesta altura são as eleições. Este é o momento certo para discutir ideias, que são diferentes das que estão a ser implementadas no Benfica atualmente», disse, durante a sua apresentação.

Benitez é assim o quinto candidato à presidência do Benfica, depois de Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, Rui Gomes da Silva. Bruno Costa Carvalho também anunciou intenção de se candidatar, apesar das limitações estatutárias (não tem anos de sócios suficientes).