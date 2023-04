Um tiroteiro na zona da Bela Vista em Setúbal provocou quatro mortes, de acordo com informação avançada pela CNN Portugal. Fonte do Comando da PSP relveou que as autoridades foram informadas pelas 8 da manhã deste domingo sobre a troca de tiros no Bairro Azul, junto à Avenida Belo Horizonte.

Quando as autoridades chegaram ao local, três pessoas estavam já mortas. A quarta pessoa, alegadamente o agressor, ter-se-á suicidado à chegada da polícia.

A Polícia Judiciária confirma três homícios de um suicídio. As vítimas mortais são do sexo masculino e têm entre os 30 e os 60 anos.

