O Vitória de Setúbal não tem listas candidatas às eleições de 27 de novembro para os órgãos sociais do clube, para o triénio 2024-2026, confirmou o presidente da Mesa da Assembleia-Geral (MAG) dos sadinos, esta quarta-feira.

«Comunica-se a todos os associados que até ao prazo limite para apresentação de listas aos órgãos sociais do Vitória (18h do dia 20.11.2024), não foram entregues quaisquer candidaturas», disse David Leonardo, citado pela Lusa, depois de terminado o prazo para a receção de candidaturas no Estádio do Bonfim.

«Não havendo listas candidatas, os estatutos prevêem a constituição de uma Comissão de Gestão. Vou auscultar o Conselho Vitoriano de forma a serem escolhidos os elementos que vão integrar a Comissão que vai estar em funções até ao próximo ato eleitoral», explicou David Leonardo.

As eleições tinham sido agendadas depois da renúncia de oito dos 11 membros que compunham a direção presidida por Carlos Silva, devido à falta de quórum na Assembleia Geral do passado dia oito. Carlos Silva ocupava o cargo desde dezembro de 2020 e tinha sido reeleito em março de 2023.

O Vitória assinala precisamente esta quarta-feira 114 anos. Foi fundado a 20 de novembro de 1910.

Os sadinos lideram atualmente a II Divisão da AF Setúbal, ao fim de sete jornadas, com 19 pontos, mais um do que Cova da Piedade e GD Lagameças.