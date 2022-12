Declarações de Óliver Torres, jogador do Sevilha, na flash interview à Sport TV, após a vitória sobre o Benfica (1-0), num jogo particular disputado no Algarve:

«[Importância da vitória] Temos um novo treinador há pouco tempo e temos de melhorar alguns aspetos, por isso este tipo de jogo é para isso. Frente a um adversário muito forte, que está a trabalhar muito bem, conseguimos ganhar e aumentar a confiança para o que aí vem.

[Pausa do Mundial veio ajudar?] Tem de ajudar-nos. Estamos a treinar muito, a agarrar os novos conceitos do treinador. Vamos no bom caminho.

[Continua a acompanhar o futebol português?] Estou a acompanhar muito. O Benfica este ano está forte, é normal, tinha de reforçar-se porque o FC Porto estava há muitos anos a ser melhor, mas acredito que o FC Porto vai subir e ainda a tempo da luta pelo título.

[O que esperar do Sevilha no resto da época] É muito importante recomeçar bem e acredito que no fim da temporada vamos estar orgulhosos do trabalho que vamos fazer.»