Diego Alonso é o novo treinador do Sevilha, informou esta terça-feira o emblema espanhol.

Em comunicado, o clube andaluz informa que Alonso, antigo selecionador uruguaio, é o novo técnico da equipa principal «até ao final da presente temporada».

Vítor Pereira fazia parte de uma lista reduzida de treinadores com quem o Sevilha chegou a falar, mas a escolha final do clube recaiu no uruguaio que fez uma longa carreira em Espanha como jogador e que ainda mantém residência em Madrid.

Alonso sucede a José Luis Mendilibar, cuja saída foi anunciada no passado domingo, numa altura em que o Sevilha está na 16.ª posição do campeonato espanhol.