Sem clube desde a temporada passada, quando deixou o leme do Alavés, o madrileno Luis García Plaza – de 53 anos – assumiu o comando técnico do Sevilha, 15.º classificado do campeonato espanhol. O vínculo é válido até ao verão de 2027.

Timoneiro desde 2001, depois de terminar a carreira de jogador aos 27 anos, Luis García Plaza conta com épocas por Elche, Levante, Getafe, Villarreal, Maiorca e Alavés – onde trabalhou entre 2022 e 2024 – além de passagens por Emirados, China e Arábia Saudita.

A estreia no Sevilha está agendada para 5 de abril, aquando da visita ao Oviedo (20.º e último). O emblema andaluz é 15.º, com 31 pontos, três de vantagem sobre o Maiorca (18.º). Luis García Plaza sucede ao argentino Matías Almeyda, que apenas conseguiu 10 vitórias em 32 jogos.