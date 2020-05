14 de maio de 2014. Após um empate a zero, o Sevilha vence o Benfica no desempate por penáltis e conquista a liga Europa (4-2). Ao defender dois penáltis, Beto Pimparel foi herói para a equipa espanhola e vilão para a equipa portuguesa. Seis anos depois recorda essa final de Turim.

«Foi uma final complicadíssima. Tenho recordações mágicas dessa noite. Penso que marcou-nos a todos», começa por dizer o internacional português, em entrevista ao ABC de Sevilha, antes de falar do desempate da marca de onze metros.

«Trabalhámos muito antes e conhecíamos os opositores. Mas ali naquele instante, com milhares de pessoas, a defender um título, é muito mais do que isso... Tinha fé em mim, claro, mas também senti o meu pai a iluminar-me do céu. Senti isso. Não só nos penáltis, como em todo o jogo. Foi com essa sensação que cheguei aos penáltis, e acabou bem», acrescenta.

Beto revela, nesta entrevista, que é normal recordar momentos desse jogo, que inclusivamente já viu cinco ou seis vezes por inteiro. A última foi há duas semanas, na televisão portuguesa.

«A minha esposa, Maria, já estava a dormir. Fiquei sozinho na sala a ver tudo, incluindo os penáltis. Acabei emocionado. Caíram-me as lágrimas e fui a correr para falar com a minha mulher. Parecia que tinha acabado de ganhar a Liga Europa. Dizia: "Maria, Maria, vê o que aconteceu". Já passaram seis anos! Meu Deus. Incrível», afirma Beto, agora na Turquia, ao serviço do Goztepe.