Julen Lopetegui, treinador do Sevilha, em declarações aos jornalistas após vencer a Liga Europa ante o Inter de Milão:



«Estou agradecido. São grandes, muito grandes. Ainda que não tivéssemos ganho, mas ganhámos. O hino diz que esta equipa nunca se rende e foi o que fizemos. Trabalhos uma barbaridade, estamos muito contentes.»



«Ter resiliência é ser capaz de superar as dificuldades. Acredito sinceramente que merecemos ganhar o jogo. Para mim é uma alegria tremenda e para todos os adeptos também. Todos contribuem no clube. É para Reyes, Puerta... para todos.»



«Peço aos adeptos que sejam prudentes na celebração. Dentro da prudência, acho que devemos celebrar.»