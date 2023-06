O Sevilha oficializou esta sexta-feira a contratação, em definitivo, de Loic Badé.

O emblema andaluz recebeu o jogador de 23 anos há um ano, por empréstimo do Rennes com opção de compra, cláusula que foi exercida: Badé fica com um contrato válido até 2027.

De resto, nos festejos após a conquista da Liga Europa, o defesa havia pedido a Monchi que o contratasse em definitivo. Em direto nas redes sociais, o diretor-desportivo do clube espanhol deu-lhe logo aí a boa notícia: «Está feito. Já estás comprado.»

Badé, refira-se, fez 27 jogos e dois golos pelo Sevilha na última temporada.