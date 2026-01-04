A proposta de um grupo de investidores liderados por Sergio Ramos para comprar o Sevilha estará a rondar os 400 milhões de euros, segundo está a avançar o site The Athletic.

O antigo internacional espanhol, que fez a formação no Sevilha, antes de vingar no Real Madrid, é a face mais visível de um grupo de investidores estrangeiros, entre os quais está um fundo norte-americano, que está determinado em comprar o clube da liga espanhola que joga no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán.

A proposta deste grupo passa pela aquisição de cem por cento do capital da SAD do Sevilha, mas está ainda sujeita a uma avaliação concreta das dívidas do clube, que resultará de uma auditoria externa a realizar.

Segundo avança o The Athletic, o principal entrave a este negócio passa pela avaliação de um empréstimo que a CVC Capital Partners fez à maioria dos clubes da liga espanhola em 2021, incluindo o Sevilha, e se esse empréstimo está incluído na dívida global do clube andaluz.

Além de ter começado a carreira no Sevilha, Sergio Ramos ainda regressou ao clube andaluz, na temporada de 2023/24, para uma última época de despedida, ainda antes de ir jogar para o México, com as cores do Monterrey.

A somar às dezasseis temporadas no Real Madrid, o central jogou ainda duas épocas no Paris Saint-Germain.