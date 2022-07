Corona, jogador do Sevilha, na flash interview à Sport tv, após a vitória no Troféu Cinco Violinos, com o Sporting (1-2, após g.p.), em Alvalade:

«[Como é regressar ao palco de um rival durante tantos anos e marcar?] É sempre bonito voltar onde começaste, onde jogaste como rival e lembrar todas essas coisas. Fico muito contente por jogar e marcar.

[Como tem visto a luta entre os três grandes? Continua a acompanhar o futebol português?] Claro que sim. Ontem vi o FC Porto, está em muito boa forma e desejo muito boa sorte para o campeonato.

[Mensagem para os adeptos do FC Porto] Desejo muita sorte, como disse. Espero que tudo corra bem durante o ano, que façam boas campanhas e cá estou a torcer por eles. Sou um adepto.»