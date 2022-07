Julen Lopetegui, treinador do Sevilha, na flash interview à Sport tv, após a vitória no Troféu Cinco Violinos, com o Sporting (1-2, após g.p.), em Alvalade:

«[Análise ao jogo e ao Sporting] Foi um jogo competitivo, diante de um adversário muito mais rodado do que nós, com mais jogos. Foi o nosso segundo jogo, penso que fizemos uma boa primeira parte, acho que fomos superiores. Na segunda, acho que o Sporting esteve por cima e, no final, empatámos. Mas o resultado é o que menos importa, o mais importante é dar passos em frente na preparação e que não haja lesionados e que, pouco a pouco, alcancemos a base física e os conceitos táticos que a equipa vai necessitar nas competições.

[Como é regressar a Portugal e a Alvalade?] Muito feliz, é um prazer voltar a Portugal, um país enorme, fantástico, extraordinário. Gente sensacional e uma parte do meu coração vai estar sempre em Portugal, que tem grandes equipas, grandes estádios, grandes jogadores, treinadores, como Ruben [Amorim], que tem um presente fantástico e um futuro extraordinário. É sempre um prazer voltar.

[Crescimento de Pedro Porro no Sporting] O crescimento dele é exponencial ao trabalho que o Ruben fez com ele aqui. Encontrou uma maneira de tirar o melhor dele, está a fazer umas temporadas fantásticas, daí ter ido à seleção espanhola. É mérito do bom trabalho que fez no clube.

[Como vê o sucesso do FC Porto e Sérgio Conceição é um treinador à medida do clube?] Sérgio Conceição é uma lenda no FC Porto. Tem feito um trabalho extraordinário, conseguiu muitos títulos, conseguiu uma identidade própria na equipa e tem um mérito enorme. Penso que todos os portistas estão muito contentes.»