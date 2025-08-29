César Azpilicueta prepara-se para reforçar o Sevilha, a custo zero, depois de terminado o contrato com o Atlético de Madrid. O lateral direito, que também atua como central, aterrou na Andaluzia na manhã desta sexta-feira e vai realizar os habituais exames médicos antes de assinar contrato e ser anunciado como reforço.

Aos 36 anos, o internacional espanhol registou 20 jogos e um golo na última época. Antes, também pelo Atlético de Madrid, conseguiu duas assistências em 34 partidas. Todavia, a carreira de Azpilicueta é marcada pelo ciclo no Chelsea, entre 2012 e 2023, o que permitiu a conquista de Mundial de Clubes, Supertaça Europeia, Champions, Liga Europa (duas), Premier League (duas), Taça e Taça da Liga.

Formado pelo Osasuna, onde despontou enquanto profissional, rumou a Marselha em 2010, permanecendo em França até agosto de 2012. Assim, o Sevilha é o terceiro clube que Azpilicueta representa em Espanha.

