Após o Sevilha conquistar a Liga Europa, o FC Porto recorreu às redes sociais para felicitar quatro ex-dragões: Julen Lopetegui, Fernando, Diego Carlos e Óliver Torres.



«Parabéns, Sevilha. Parabéns, Fernando, Óliver, Diego Carlos e Julen Lopetegui pela conquista da Liga Europa», escreveram os campeões nacionais.



O técnico espanhol esteve um ano e meio no Dragão, acabando por ser despedido. Por sua vez, o médio brasileiro esteve seis anos ligado ao emblema portista enquanto espanhol esteve quatro. Por último, Diego Carlos jogou uma época na equipa B do FC Porto por empréstimo do Estoril.