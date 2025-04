O Osasuna agravou a crise do Sevilha na tarde desta quinta-feira, na 33.ª jornada da La Liga, vencendo em casa por 1-0. O emblema andaluz não triunfa há seis jornadas.

O único golo do encontro foi apontado ao minuto 25, pelo avançado Rubén García. Pouco depois, aos 32m, o avançado Lukebakio complicou a missão do Sevilha, uma vez que viu o cartão vermelho direto.

Assim, os andaluzes continuam no 15.º posto, com 37 pontos, cinco de vantagem sobre os lugares de despromoção. Segue-se a receção ao “aflito” Laganés (19.º), a 4 de maio.

Por sua vez, o Osasuna aproveitou os resultados de Maiorca, Real Sociedad e Rayo Vallecano para saltar para o 8.º lugar, que dá acesso à Liga Conferência. Ao cabo de três vitórias consecutivas – e 44 pontos – o Osasuna visita o Villarreal (5.º), a 3 de maio.

Leganés resgata um ponto

Na esperança de continuar na La Liga, o Leganés resistiu na receção ao Girona (1-1). Depois de verem o médio Seydouba Cissé ser expulso aos 19 minutos, os anfitriões encaixaram um golo de Stuani aos 54m.

Ainda assim, Munir – avançado ex-Barcelona entrado aos 76m – restabeleceu a igualdade aos 90+2m.

O Leganés permanece no 19.º lugar, com 30 pontos, a quatro de zona segura. Segue-se, como referido, a visita ao Sevilha (15.º). Quanto ao Girona, continua no 16.º posto, com 35 pontos, e aponta à receção ao Maiorca (9.º), a 5 de maio.