Grande noite do PSV no Estádio Sanchez Pizjuán, após vencer o Sevilha por 3-2, com reviravolta e um final de jogo louco. Com este triunfo, o Sevilha ficou definitivamente afastado da Champions, só podendo lutar pela Liga Europa.

Já o PSV chegou aos oito pontos e até pode festejar ainda esta quarta-feira o apuramento para os oitavos de final. Certo é que, mesmo que isso não aconteça, vai entrar na última jornada em vantagem na corrida pelo segundo lugar.

O triunfo em Sevilha, de resto, foi perto de épico. O Sevilha chegou a estar na frente, por 2-0, após golos de Sergio Ramos e En-Nesyri, este logo no início da segunda parte.

Depois disso, porém, veio o pior. Tudo começou com um golaço, num dos momentos mais fantásticos desta jornada de Liga dos Campeões, talvez até o mais fantástico de todos: Saibari marcou de costas para a baliza, num movimento artístico, o golo que relançou a partida.

Já nos dez minutos finais, o ex-sportinguista Gudelj reduziu empatou a partida com um autogolo e no período de descontos Pepi fez o golo que colocou o PSV em vantagem. Uma vitória fantástico e muito importante.