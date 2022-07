Óliver Torres, jogador do Sevilha, na flash interview à Sport tv, após a vitória no Troféu Cinco Violinos, com o Sporting (1-2, após g.p.), em Alvalade:

«[Bom regressar a Portugal?] É muito bom voltar a Portugal e voltar a jogar contra o Sporting. Hoje, foi um jogo bonito, com duas equipas que fizeram um bom jogo. Estamos a preparar-nos para a próxima época que esperemos que seja de sucessos para nós e não para o Sporting, porque quero que ganhe o FC Porto.

[Sporting foi uma equipa difícil?] Sim, o treinador, o Ruben Amorim, está a fazer um grande trabalho, tem um bloco coletivo que trabalha muito bem. Não foi fácil, mas nós, sobretudo na primeira parte, estivemos muito bem no jogo, conseguimos arranjar espaço para causar dano. Mas o Sporting conseguiu empatar e nos penáltis conseguimos ganhar.

[Pode voltar a Alvalade para a Champions] Seria especial jogar em Portugal e oxalá possa acontecer.

[Como vê o sucesso do FC Porto?] FC Porto, para mim, é o maior. O Sérgio Conceição e a equipa estão a fazer um grande trabalho, estão a tornar muito difícil de vencer e acredito que nesta época também vão fazer um grande trabalho. À distância, estou sempre a apoiar, a ver todos os jogos e espero que o FC Porto seja novamente campeão.

[Mensagem para os adeptos do FC Porto] Tenho muitas saudades deles, lembro-me sempre do FC Porto. Obrigado por tudo e vemo-nos em breve.»