E à sexta jornada, o até então líder Benfica perdeu pontos pela primeira vez no campeonato e deixou fugir a liderança para o rival Sporting.

Os encarnados foram derrotados pelo Boavista no Bessa – 3-0 foi o resultado final, sem margem para dúvidas –, e foram ultrapassados pelo leão de Rúben Amorim, que goleou o Tondela por 4-0, naquela que foi a exibição mais convincente da época. Um triunfo que permite ao emblema de Alvalade terminar uma jornada como líder isolado mais de quatro anos depois.

Mas recuemos.

A ronda já tinha começado com uma surpresa logo na sexta-feira. Após a vitória europeia a meio da semana, o FC Porto viajou até à Mata Real, mas foi surpreendido pelo Paços de Ferreira. Os castores de Pepa venceram por 3-2 e elevaram para oito o número total de pontos perdidos pelos dragões desde o início da Liga.

No sábado, um golo nos descontos permitiu ao Belenenses resgatar em casa um ponto frente ao Farense, ainda a única equipa sem qualquer vitória somada na prova. Pouco depois, o Rio Ave recebeu e bateu o Moreirense por 2-0, com Lucas Piazón em grande, e Marítimo e Nacional fecharam o dia com um nulo desapontante no dérbi madeirense.

A abrir o dia de domingo, antes da goleada do Sporting, dois triunfos forasteiros: o Santa Clara foi ao Algarve vencer o Portimonense por 2-1, o mesmo resultado conseguido em cima da hora pelo Vitória de Guimarães na deslocação a Barcelos para medir forças com o Gil Vicente.

Na segunda-feira, além da derrota do Benfica no Bessa, Sp. Braga e Famalicão defrontaram-se na Pedreira. Sorriram os bracarenses, com um golo solitário de Bruno Viana: depois de um início tímido, os comandados de Carvalhal continuam a recuperação na tabela classificativa e já estão no terceiro lugar.

Figura da jornada: Angel Gomes, o tratado que abateu a águia

Depois de ter falhado os últimos jogos devido a lesão, Angel Gomes voltou em grande à equipa do Boavista e foi a figura máximo da vitória incontestável sobre o Benfica. Conquistou o penálti que ele próprio converteu para inaugurar o marcador e assistiu depois com mestria Alberth Elis para o 2-0 das «panteras». Com a bola nos pés é um tratado e isso foi fundamental para dar qualidade de jogo à ideia implementada por Vasco Seabra para abater a águia.

Golo da jornada: Hamache mata a águia

A 14 minutos dos 90, Hamache matou a águia com um míssil. O jogador do Boavista aproveitou a total desorganização defensiva dos homens de Jorge Jesus e, de primeira, rematou forte e ao ângulo da baliza de Vlachodimos, que ficou a ver a bola passar.

Defesa da jornada: Trigueira adiou o inevitável

O Tondela saiu de Alvalade goleado, mas não foi por Trigueira que isso aconteceu. O guarda-redes dos beirões destacou-se com uma série de defesas de alto nível. Ao minuto 36, ainda com o resultado a zeros, negou o primeiro o Pote com uma grande intervenção com o braço esquerdo, a mostrar bons reflexos.