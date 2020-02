O árbitro holandês Björn Kuipers foi o designado pela UEFA para arbitrar o Benfica-Shakhtar Donetsk, jogo da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

No jogo a disputar entre portugueses e ucranianos no Estádio da Luz, a partir das 20 horas de quinta-feira, Kuipers vai ser auxiliado pelos compatriotas Sander van Roekel e Erwin Zeinstra. O quarto árbitro é Jeroen Manschot. No vídeo-árbitro vai estar Pol van Boekel, assistido por Dennis Higler.

Basaksehir-Sporting com árbitro espanhol

Kuipers, que arbitrou a final da Liga Europa de 2013 do Benfica ante o Chelsea já dirigiu, esta época, o jogo dos encarnados em França ante o Lyon, a 5 de novembro de 2019, na fase de grupos da Liga dos Campeões.

LEIA MAIS: todas as notícias do Benfica

SIGA OS JOGOS DA LIGA EUROPA, AO MINUTO, NO MAISFUTEBOL