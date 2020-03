O Shakhtar Donetsk, equipa treinada pelo português Luís Castro, venceu esta quinta-feira o Wolfsburgo, na Alemanha, por 2-1, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

O primeiro golo do jogo surgiu aos 17 minutos e para o Shakhtar. Após um cruzamento de Ismaily, Brooks fez um corte incompleto e Junior Moraes antecipou-se de cabeça aos oponentes para dar vantagem aos ucranianos.

A equipa orientada por Luís Castro dispôs de soberana ocasião para dobrar a vantagem ao minuto 22, mas Kovalenko viu Casteels adivinhar o lado e defender-lhe um penálti.

Contudo, o Wolfsburgo também desperdiçaria um penálti, já em cima do intervalo, por Weghorst, que fez a bola passar por cima da trave, após ter escorregado no momento do remate.

Logo a abrir a segunda parte, Brooks, que comprometeu no golo sofrido, fez o empate aos 48 minutos, de cabeça, após canto de Brekalo. Mas o Shakhtar voltaria para a frente do marcador e de forma definitiva, após um livre de Alan Patrick, que ainda teve defesa de Casteels para o ferro, foi emendado pela cabeça de Marcos Antonio, aos 73 minutos, numa Volkswagen Arena sem público.

Num dos outros duelos desta quinta-feira e que opôs os carrascos de Sp. Braga e FC Porto, o Bayer Leverkusen foi à Escócia vencer o Rangers, por 3-1.

Havertz, aos 37 minutos, de penálti, deu vantagem aos germânicos e, já na segunda parte, Aranguiz fez o 0-2 aos 66 minutos. A equipa de Steven Gerrard reduziu ao minuto 75 por Edmundson, mas um lance individual de Bailey, ao minuto 88, resultou no resultado final a favor do Bayer.