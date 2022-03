O Shakhtar Donetsk informou esta quinta-feira que emprestou Maycon ao Corinthians, de Vítor Pereira, até ao final de 2022.

As competições desportivas na Ucrânia estão paradas devido à guerra com a Rússia e, por isso, o emblema originário de Donetsk acedeu a libertar o médio de 24 anos.

De resto, a FIFA e a UEFA abriram uma exceção no início do mês para que os jogadores dos campeonatos ucraniano e russo pudessem assinar livremente por qualquer outro clube.

Trata-se, refira-se, de um regresso de Maycon ao Corinthians, equipa que representou em 2017 e 2018, antes precisamente da mudança para o Shakhar.

⚒ Maycon will play for Corinthians 🇧🇷



The deal is effective until the end of the calendar year 2022.#Shakhtar https://t.co/4lsiBcnBcW pic.twitter.com/8wQIkruvKr