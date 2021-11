Ao fim de dez anos, Dentinho está de saída do Shakhtar Donetsk.

O contrato do jogador brasileiro com o emblema ucraniano termina no próximo mês de dezembro, e o mesmo não vai ser renovado.

Dentinho despede-se do Shakhtar com 197 jogos e 29 golos no currículo, além de 16 títulos: seis campeonatos, cinco Taças da Ucrânia e cinco Supertaças.

🧡 Dentinho says goodbye to Shakhtar ⚒



We thank @dentinho for his professionalism, efforts, willingness to always help the team, his outstanding appearances and important goals. We wish him good luck and major victories on and off the pitch!#Shakhtar https://t.co/FeazBvWkgj pic.twitter.com/FaVmMI1wS8