Novo duelo «português» entre Shakhtar Donetsk e Roma, novo triunfo para Paulo Fonseca (2-1), timoneiro do emblema italiano.

Depois da vitória de há uma semana na capital de Itália, por 3-0, os giallorossi repetiram a receita (pode ver o filme e os golos do jogo aqui), agora em Kiev – casa emprestada do conjunto de Luís Castro – e avançam para os quartos de final da Liga Europa.

Na Ucrânia, o jogo começou como o clima: frio.

O Shakhtar, com uma desvantagem grande, foi mais acutilante na primeira parte, sim, mas sem nunca conseguir incomodar verdadeiramente a baliza de Pau López.

Do outro lado, a Roma até teve a melhor oportunidade dos primeiros 45 minutos – Borja Mayoral falhou na cara de Trubin –, mas foi praticamente uma espectadora: por outras palavras, foi jogando de cadeirinha.

Mayoral aumentou o grau de dificuldade e colocou o ponto final na história

Na etapa complementar, no entanto, não foi preciso esperar muito para ver o marcador a mexer: Borja Mayoral foi novamente protagonista, mas desta vez o espanhol não desperdiçou no frente a frente com o guarda-redes adversário e cabeceou para o 1-0 na partida aos 48 minutos.

Se a tarefa já estava difícil para o campeão ucraniano, o golo do jovem espanhol ainda aumentou essa dificuldade. E isso refletiu-se no comportamento do Shakhtar. A equipa de Luís Castro tornou-se mais amorfa, desequilibrou-se defensivamente e foi concedendo mais oportunidades à formação italiana.

Ainda assim, e com duas grandes oportunidades desperdiçadas pela Roma pelo meio, o Shakhtar reentrou no jogo – mas não na eliminatória. Júnior Moraes empatou à passagem da hora de jogo, numa espécie de reação tímida da equipa da casa.

A história da partida não mudou, e Mayoral decidiu colocar-lhe um ponto final a 18 minutos dos 90, servido de forma inteligente por Carles Pérez.

Vitória fechada e eliminatória no bolso para a Roma de Paulo Fonseca, que sorriu no regresso à Ucrânia. Agora, os giallorossi ficam à espera do sorteio desta sexta-feira para conhecerem o próximo obstáculo no caminho até à final de Gdansk, na Polónia.