Depois da eliminação da Liga Conferência, o Shakhtar Donetsk sagrou-se campeão da Ucrânia, recuperando o posto perdido há um ano para o Dínamo Kiev. Na 27.ª jornada, na visita ao Poltava (16.º e último), o Shakhtar goleou (4-0), contando com o avançado Pedrinho (ex-Benfica) a partir do banco.

Ao cabo de 20 vitórias, seis empates e uma derrota, os comandados de Arda Turan atingiram os 66 pontos, registando 11 de vantagem sobre o Polissya Zhytomyr (2.º). Resta disputar as derradeiras três jornadas, uma vez que o Shakhtar já foi eliminado da Taça.

Este é o 16.º campeonato conquistado pelo emblema de Donetsk, cidade onde o Shakhtar não joga há mais de 10 anos, face à ocupação russa. O recordista na Ucrânia é o Dínamo Kiev, com 17 campeonatos conquistados desde 1992.