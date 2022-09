Shakira falou pela primeira vez sobre o fim da relação com Gerard Piqué, confirmado em junho. A cantora e o jogador do Barcelona estavam juntos desde que se conheceram no Campeonato do Mundo de 2010, quando a colombiana escreveu o tema oficial do torneio.

«Tenho dado o meu melhor para proteger os meus filhos, mas eles ouvem coisas na escola através dos amigos e são confrontados com notícias desagradáveis, acaba por os afetar. Tem sido difícil. Esta é provavelmente a fase mais difícil da minha vida», desabafa Shakira, em entrevista à ELLE.

Piqué e Shakira disputam agora a custódia dos dois filhos: Milan (nove anos) e Sasha (sete): «Independentemente da forma como as coisas terminaram, ou como eu me sinto em relação ao Gerard e vice-versa, ele é o pai das minhas crianças. Acredito que vamos chegar a acordo sobre o que é melhor para o futuro delas.»

A cantora não quis abordar os contornos polémicos do fim da relação – Piqué foi acusado de infidelidade e já não esconde a romance com Clara Chía -, realçando apenas que sacrificou a carreira em prol da família e do capitão do Barcelona.

«Só posso dizer que dei tudo de mim pela relação e pela família. Quando o Milan foi para a escola, em 2014, decidi assentar e criar raízes em Barcelona, para estar lá pelos meus filhos e pelo Gerard. Um de nós dois tinha de sacrificar-se. Ou ele deixava o Barcelona e ia para os Estados Unidos, ou eu abrandava a carreira e fixava-me em Barcelona», explica.

Shakira insistiu nesse ponto ao longo da entrevista, sem fazer qualquer crítica direta a Piqué. «Abrandei a minha carreira e vim para Espanha para o apoiar, para ele poder jogar futebol e vencer títulos. Foi um sacrifício por amor. Graças a isso, os miúdos cresceram com a mãe presente. Graças a isso, temos laços inquebráveis. E é isso. É tudo que posso dizer», conclui a colombiana.